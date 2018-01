Włączył niebieskiego koguta, by dać znać znajomym. Zauważyli to policjanci

Kierowca jechał samochodem z niebieskim światłem ostrzegawczym. Zauważyli to policjanci

W niedzielę po południu po jednej z ulic Świdnika jechał jeep z włączonym niebieskim światłem błyskowym na podszybiu.

Na widok radiowozu 42-latek wyłączył i schował urządzenie. To nie wystarczyło. Policjanci zatrzymali auto do kontroli. Okazało się, że kierowca złamał przepisy. Do używania niebieskich sygnałów błyskowych upoważnione są tylko pojazdy uprzywilejowane.

42-latek tłumaczył, że kupił "kulę dyskotekową LED" w jednym z marketów i chciał zrobić znajomym żart, dając im sygnał świetlny przed domem.

Policjanci przypominają, że zabrania się umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów uprzywilejowanych, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie. Poza grzywną grozi za to skonfiskowanie takiego sprzętu.