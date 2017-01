Wpadł pod samochód, uderzył ratownika medycznego

Do zdarzenia doszło w Jackowie koło Świdnika. Jak informują policjanci, mężczyzna wyszedł zza autobusu prosto pod koła nadjeżdżającego volkswagena.

27-latek trafił do szpitala. Tam naubliżał udzielającemu mu pomocy ratownikowi medycznemu i uderzył go. Po czym wyszedł ze szpitala bez badań. Mieszkaniec Włodawy był kompletnie pijany, miał blisko 2 promile.

Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do świdnickiej komendy. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi mu do roku pozbawienia wolności, a do 3 lat za naruszenie nietykalności takiej osoby.

Sprawca odpowie dodatkowo za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, co zagrożone jest karą grzywny jako wykroczenie.