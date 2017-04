Żona świdnickiego radnego wpadła z heroiną. To córka Janusza Korwin-Mikkego

Zatrzymana w poniedziałek przez policję córka Korwin-Mikkego startowała bez sukcesu w wyborach do europarlamentu z partii swojego ojca. (fot. Maciej Kaczanowski / Archiwum)

Do zatrzymania 34-latki doszło w poniedziałek w Warszawie. – Kilka minut po godz. 21 przy ul. Targowej policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Stołecznej Policji zauważyli, jak kierująca renault korzysta z tabletu – informuje st. sierż. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. – Takim działaniem kierująca autem stworzyła zagrożenie w ruchu drogowym.

Kobieta została zatrzymana do kontroli. – W jej trakcie okazało się, że pani ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami – dodaje rzeczniczka praskiej policji. – Ujawniono przy niej również heroinę. Było to niecałe pół grama.

34-latka została zatrzymana. – Ponieważ istniało podejrzenie, że może prowadzić pod wpływem środków odurzających, została pobrana od niej krew do badań – dodaje st. sierż. Onyszko.

We wtorek kobieta została przesłuchana. – Policjanci przedstawili jej zarzuty dotyczące kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień i posiadania narkotyków – wyjaśnia rzeczniczka praskiej komendy policji. – Kobieta została doprowadzona do prokuratury rejonowej z wnioskiem o objęcie jej policyjnym dozorem.

Policja nie podaje szczegółów. Informuje jedynie o wieku zatrzymanej. Nie podaje zaś, jak zatrzymana ma na imię.

Jak ustaliło RMF FM zatrzymana jest córką europosła Janusza Korwin-Mikkego. – Ona ma trzydzieściparę lat, dorosła jest, niech się tłumaczy – komentuje zatrzymanie córki w rozmowie z wp.pl Janusz Korwin-Mikke.

We wrześniu ubiegłego roku głośno było w Świdniku o jej ślubie z politykiem tej partii Bartłomiejem Pejo. To prezes Regionu Lubelskiego partii „Wolność” (wcześniej KORWiN) i członek zarządu krajowego. Pracuje w Urzędzie Miasta w Świdniku jako kierownik jednego z referatów. Jest też członkiem rady nadzorczej klubu MKS AVIA Świdnik i radnym powiatowym klubu PiS-Porozumienie Prawicy w powiecie świdnickim.

Próbowaliśmy we wtorek skontaktować się z Bartłomiejem Pejo, ale nie odbierał telefonu. Prosił o SMSa, ale nie niego nie odpisał. – Na razie nie udzielamy żadnej informacji na ten temat – ucina Natalia Wiślińska, sekretarz Regionu Lubelskiego partii „Wolność”, pytana o stanowisko partii. – Jeśli będzie komunikat, prześlemy go mediom.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, w środę o tej sprawie z Bartłomiejem Pejo ma rozmawiać burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.

Zatrzymana w poniedziałek przez policję córka Korwin-Mikkego startowała bez sukcesu w wyborach do europarlamentu z partii swojego ojca.