41-latek oskarżony o pedofilię. Tłumaczy, że dotykał dziecko dla żartu

41-latek został zatrzymany pod koniec stycznia. Prokuratura zarzuca mu co najmniej kilkukrotne doprowadzenie dziecka do obcowania płciowego oraz usiłowanie doprowadzenia go do takiego stosunku oraz do poddania się i wykonywania innych czynności seksualnych. Do zdarzeń miało dojść w Gdańsku oraz na terenie powiatu tomaszowskiego między wrześniem 2002 r. a wrześniem 2004 r. Do pierwszego czynu miało dojść, gdy dziewczynka miała 7 lat.

– Drugi zarzut dotyczy zdarzeń od czerwca 2008 r. do czerwca 2011 r., gdy na terenie powiatu tomaszowskiego, używając przemocy oraz grożąc użyciem przemocy i popełnieniem przestępstwa, co najmniej kilkukrotnie doprowadził małoletnią urodzoną w 2001 r. do obcowania płciowego oraz doprowadził ją do poddania się i wykonywania innych czynności seksualnych – mówi Bartosz Wójcik, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. – Zarzucono mu też prezentowanie tej małoletniej na telefonie komórkowym, w celu zaspokojenia seksualnego, wykonywania czynności seksualnych i co najmniej kilkukrotne doprowadzenie małoletniej urodzonej w 2006 r. do poddania się innej czynności seksualnej. Działo się to w okresie od lipca do sierpnia 2014 r. na terenie powiatu tomaszowskiego.

Prokurator dodaje, że z uwagi na charakter sprawy, dobre obyczaje i dobro pokrzywdzonych nie udziela bliższych informacji w tej sprawie. Wiadomo jedynie, że mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

– Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wskazał, że nie obcował płciowo z pokrzywdzonymi, jak też nie wykonywał z nimi innych czynności seksualnych. Podał jedynie, że mógł dla żartu dotykać pokrzywdzone, jednak nie miało to podtekstów erotycznych – dodaje Wójcik.