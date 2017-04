Ćwiczyli strzelanie do butelek. Zniszczyli garaż

Dwaj uczniowie klas mundurowych postanowili poćwiczyć strzelanie. Niestety część śrutu zamiast w przywiązane do drzewa butelki trafiała w garaż. Właściciel wycenił straty na 3 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 7 kwietnia w Tomaszowie Lubelskim.

Do tomaszowskiej komendy zgłosił się poszkodowany, który zawiadomił, że nieznani sprawcy uszkodzili mu garaż. Sprawą zajęli się tomaszowscy kryminalni. Zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 19 i 20-lat. Jak się okazało byli to uczniowie jednej z klas mundurowych, którzy postanowili poćwiczyć sobie strzelanie z wiatrówki. Broń wcześniej zakupili w jednym z marketów. Jak wyjaśnili operacyjnym przywiązali butelki na sznurku do drzewa, po czym z pewnej odległości oddawali strzały.

Niestety nie wszystkie były celne i część śrutu trafiła w stojący obok garaż. Młodzi mężczyźni nie spodziewali się, że z tego mogą być kłopoty. Właściciel garażu wycenił straty jakie powstały w wyniku bezmyślnej zabawy na blisko 3 tys. zł.

Teraz młodzi mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego za swoją nieodpowiedzialną zabawę odpowiedzą przed Sądem. Grozi im do 5 lat więzienia.