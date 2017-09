Dwie ważne drogi krajowe: na północy i południu województwa. Kto je zbuduje?

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, stanowiącej fragment drogi ekspresowej S17, złożyła firma Mota-Engil Central Europe (wartość ok. 193,5 mln zł).

Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania to po zakończeniu kontroli uprzedniej prowadzonej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie można zawrzeć umowę z wykonawcą.

Jego zadaniem będzie aktualizacja istniejącej dokumentacji do obecnie obwiązujących przepisów. Po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę przystąpi do realizacji jednojezdniowej obwodnicy o długości ok. 9,6 km. Trasa przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy (w trakcie robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

DK 48 Krępa - Kock

Trzy firmy złożyły z kolei ofertę na rozbudowę ok. 10-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 48 od Krępy do Kocka. Oferty opiewają od ok. 35,3 do ok. 41,9 mln zł. W budżecie GDDKiA zaplanowano na ten cel 44 mln zł.

Po weryfikacji ofert drogowcy wyłonią najkorzystniejszą by jeszcze w tym roku podpisać umowę z wykonawcą. Jego zadaniem będzie poszerzenie nawierzchni do 7 metrów z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji istniejącej jezdni. Wykonawca przebuduje również skrzyżowania z drogami bocznymi, zbuduje rondo, wykona korektę przebiegu niwelety drogi oraz przebuduje i wyremontuje elementy odwodnienia drogi wraz z remontem czterech mostów. Przebudowane zostaną istniejące zatoki autobusowe i powstaną nowe, zbudowane zostaną drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego oraz chodniki.

– Wraz z realizacją tych prac zakończy się przebudowa całego ciągu DK48 z Dęblina do Kocka. Wzrośnie komfort i bezpieczeństwo – informuje Krzysztof Nalewajko, rzecznik GDDKiA w Lublinie.