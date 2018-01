Dzieci jechały do szkoły. W autobus uderzył samochód

22--latek zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z autobusem wiozącym dzieci do szkoły. Pojazdem podróżowało 16 dzieci wraz opiekunem. Autobus wpadł do rowu.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia na drodze doszło w środę rano w m. Majdan Górny w pow. tomaszowskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobowym oplem na zakręcie zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z jadącym z naprzeciwka autobusem. Gimbusem podróżowało 16 dzieci wraz z opiekunką, które jechały do miejscowej szkoły. Autobus przodem wjechał do rowu. Chociaż zdarzenie wyglądało groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Oplem kierował 22-letni mieszkaniec gm. Tomaszów. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy za spowodowanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

Obydwaj kierujący byli trzeźwi. Ze względu na uszkodzenia pojazdów, zostały zatrzymane dowody rejestracyjne. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.