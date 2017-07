Nielegalni imigranci wpadli na granicy. Przez Polskę chcieli się dostać do Niemiec

Mężczyźni nielegalnie przekroczyli granicę, by następnie pieszo kontynuować wędrówkę w głąb kraju. Zatrzymanymi okazali się być obywatele Turcji. Mężczyźni nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP. Do zatrzymania mężczyzn doszło po ujawnieniu śladów na linii granicy państwa. W działaniach wykorzystano psa służbowego, który podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do nielegalnych migrantów.

W tym miesiącu to już drugie zatrzymanie osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć „zieloną granicę” na odcinku ochranianym przez NOSG. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze placówki w Hrebennem zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy również nielegalnie przekroczyli granicę państwa.

– Zarówno obywatele Ukrainy jak i Turcji w rozmowie z funkcjonariuszami, przyznali, iż wędrowali do Niemiec „w poszukiwaniu lepszego życia”. Po przeprowadzeniu względem zatrzymanych czynności administracyjnych, zostali oni przekazani służbom granicznym Ukrainy – informuje ppor. Dariusz Sieniecki, rzecznik komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.