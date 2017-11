Nowa obwodnica będzie częścią S17. Umowa na budowę drogi podpisana

Podpisy na umowie umożliwiają rozpoczęcie prac przy realizacji obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S17. Wykonawca inwestycji, firma Mota-Engil Central Europe, może już aktualizować dokumentację.

Wykonawca zadeklarował realizację obwodnicy w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w trakcie prowadzenia robót. Wartość robót to ok. 193,5 mln zł, a całkowity koszt inwestycji, uwzględniający wykup gruntów, prace projektowe, archeologiczne oraz nadzór nad realizacją, to blisko 292 mln zł. Wykonawca zaktualizuje istniejącą dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów oraz uwzględni modyfikację decyzji środowiskowej.

Trasa przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Lubelski Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Lubelski Południe. Obwodnica będzie jednojezdniowa, a w obrębie obu węzłów dwujezdniowa. Nad doliną rzeki Sołokiji droga pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Źródło: GDDKiA