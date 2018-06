Oblał ją nieznaną substancją. Z poparzeniami trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 21:20 w jednym z bloków w centrum Tomaszowa Lubelskiego.

53-letni mężczyzna podczas kłótni na klatce schodowej oblał nieznaną substancją chemiczną swoja znajomą, zaraz po tym uciekł. Policjanci z „patrolówki” zauważyli w pobliżu miejsca zamieszkania ukrywającego się w krzakach mężczyznę. Zatrzymali tomaszowianina i przewieźli do policyjnego aresztu. 53-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

72-letnia mieszkanka Tomaszowa z poparzeniami ciała została przewieziona do szpitala. Z relacji sąsiadów wynikało, że na klatce doszło do jakiejś kłótni po czym usłyszeli oni krzyk kobiety. Będąca w domu córka pokrzywdzonej udzieliła jej pomocy i wezwała karetkę pogotowia.

Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Wystąpiono o opinię do biegłych specjalistów o stwierdzenie co to za substancja chemiczna. W czwartek z zatrzymanym 53-latkiem będą wykonywane dalsze czynności procesowe.