Tomaszów Lubelski: Kwesta na żołnierskie groby

– To już piąta edycja akcji – mówi Andrzej Dziuba ze Społecznego Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci. – Poprzednie kończyły się dużymi sukcesami. W ubiegłym roku udało nam się zebrać ok. 17 tys. zł.

Pieniądze przeznaczono na ekshumację nieznanego żandarma pochowanego do tej pory na cmentarzu w Leliszkach i przeniesienie go do mogiły na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Lubelskim. W trakcie realizacji jest też budowa pomnika partyzanta Jana Wójtowicza oraz remont innego wojennego nagrobka.

– Przygotowujemy też nową tablicę pamiątkową na Smoczej Jamie, czyli w Izbie Pamięci Terroru Komunistycznego znajdującej się w budynku dawnego więzienia UB, gdzie byli przetrzymywani i mordowani przeciwnicy komunizmu, głównie żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich – dodaje Dziuba.

Na co przeznaczone zostaną zebrane w tym roku pieniądze, jeszcze nie wiadomo. Członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci czekają (tel. 508 165 318) na propozycje mieszkańców miasta w tej sprawie.

– Na razie cieszymy się, że w tegorocznej kweście udział weźmie ok. 100 wolontariuszy, w tym bardzo wielu młodych ludzi – mówi Andrzej Dziuba. – Zainteresowanie akcją jest bardzo duże.