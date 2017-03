Tomaszów Lubelski: Na spacer z telefonem, audio przewodnik już gotowy

– Stworzenie aplikacji „audiotrip” jest pomysłem bardzo innowacyjnym. Na terenie naszego powiatu nie powstała dotychczas podobna inicjatywa – podkreśla Magdalena Tereszczuk, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim. – Chcemy zachęcić inne samorządy i stowarzyszenia do sięgnięcia po to rozwiązanie. Może ono nie tylko bardzo pomóc turystom, ale także zachęcić mieszkańców do poznania historii miejsc, w których żyją.

Aplikacja stworzona przez „Roztocze” wspólnie z Urzędem Miasta i Stowarzyszeniem Czajnia to efekt programu „Działaj lokalnie”. Stworzono przewodnik i opłacono abonament na dwa lata – w tym czasie będzie można z przewodnika korzystać zupełnie bezpłatnie. Żeby pobrać aplikację wystarczy wejść na stronę www.audiotrip.org i wybrać zakładkę Tomaszów Lubelski lub zeskanować kod QR z jednego z plakatów, które już wkrótce zawisną na terenie miasta.

– Trasa prowadzi przez osiem głównych punktów miasta. Opowiadamy o najciekawszych zakątkach, o wspaniałej architekturze, zabytkach, wielokulturowości. Przestawiamy historią bardziej i mniej znaną, w tym także wiele ciekawostek, o których nie wiedzą nawet mieszkańcy – informuje Tereszczuk. – Żeby nasza opowieść była ciekawa przewodnik czyta trzech lektorów-aktorów amatorów o pięknych głosach. Aplikacja to także ponad 50 fotografii, w tym także zdjęć archiwalnych, na których zobaczyć można m.in. nieistniejącą już synagogę. Mówiąc o naszym mieście nie sposób było pominąć bowiem dramatu żydów tomaszowskich.

Trasa rozpoczyna się na Rynku, od rzeźby przedstawiającej doktora Petera siedzącego na leżance szpitalnej, a kończymy przed siedzibą Szpitala Miejskiego przy Alejach Grunwaldzkich.

– To bardzo symboliczne miejsca – tłumaczy prezes „Roztocza”. – Na początku pokazujemy jak bardzo zasłużony dla miasta był archeolog i etnograf, a trasę symbolicznie kończymy przy dziele jego życia. W ten sposób nasza trasa spina historię miasta jedną klamrą.

Jeśli audiobook spodoba się słuchaczom, to nie jest wykluczone, że powstaną kolejne trasy.

– Na razie chcemy się jednak skupić na promowaniu trasy już istniejącej – przyznaje Magdalena Tereszczuk. – będziemy zachęcać szkoły, by w ramach lekcji historii zachęcić uczniów do spacerów po mieście.