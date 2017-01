Tomaszów Lubelski: Obywatele wybierają, miasto zrobi

W poniedziałek rozpoczęło się głosowanie w III edycji budżetu obywatelskiego w Tomaszowie Lubelskim. Do 16 lutego mieszkańcy miasta będą mogli zdecydować, które z 14 zatwierdzonych projektów zostaną zrealizowane.

Na liście znalazły się szacowana na 50 tys. zł budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta lub budowa placu zabaw dla dzieci z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” (ul. Łaszczowieckiej 18).

Także 50 tys. zł ma pochłonąć zagospodarowanie terenu wokół budynków wspólnot przy ul. J. Piłsudskiego i ul. Rogózieńskiej (poprawa stanu technicznego nawierzchni i stworzenie miejsc parkingowych) oraz projekt „Centrum Artystyczno-informatyczne”, które ma łączyć zajęcia plastyczne z najnowszą techniką komputerową.

Swój projekt do BO złożył także ks. Dariusz Wasiluk, który chciałby przeznaczenia 50 tys. zł na iluminację zabytkowej Cerkwi Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim, co podkreśliłoby jej walory architektoniczne. Innym z pomysłów jest zagospodarowanie terenu na os. Południe (ul. Roztocze i ul. Dolna) polegające na stworzeniu terenu rekreacyjnego tzw. „zielonej plaży” z elementami do ćwiczeń i rekreacji.

49 tys. zł może zostać wydanych na stworzenie wypożyczalni sprzętu do letniego uprawiania narciarstwa biegowego - nartorolek. Wypożyczalnia działałaby na zasadzie non profit na terenie OSiR Tomasovia przy torze do biegów na nartorolkach. 45 tys. zł kosztować ma z kolei remont parkingu przy bloku ul. Króla Zygmunta 7, a 30 tys. zł – stworzenie samoobsługowych stacji naprawy rowerów na Rynku Miejskim, w Parku Miejskim oraz przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na 38 tys. zł. szacowana jest natomiast modernizacja placu zabaw znajdującego się przy ul. Promiennej 1.

Wśród propozycji znajduje się także wycenione na 20 tys. zł wsparcie i promocja „Pikniku Rodzinnego - Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta” organizowanego przez ZAS „Harmonia” oraz wycenione na blisko 25 tys. zł zorganizowanie dwóch koncertów zespołów romskich. Pierwszy z nich miałby się odbyć w marcu, a drugi w lipcu lub sierpniu 2017 r. W koncertach wystąpią dwa różne zespoły z innych miast, a także lokalny zespół „Tamburino”.

Blisko 16 tys. zł kosztować ma natomiast projekt skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Zakłada on przeprowadzenie bezpłatnego weekendowego, 3-dniowego seminarium z zakresu sztuk walki z Mistrzem Świata w karate.

Najtańszą propozycją z tegorocznego budżetu jest wybudowanie wycenionej na niewiele ponad 3 tys. zł ogólnodostępnej, zabudowanej „półki na książki” w ramach akcji bookcrossing. Lokalizacja - plac zabaw w Parku Miejskim.

Głosować można:

• Za pośrednictwem platformy do głosowania on-line, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta • tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można oddać w punkcie głosowania (sekretariat Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, p. 23) • wysłać do urzędu (ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski).