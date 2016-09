Tomaszów Lubelski-Pakistan autostopem. Misja: tajna domówka

15 tys. kilometrów autostopem - tyle do przejechania ma mieszkaniec Tomaszowa Lubelskiego, Konrad Malinowski. W ubiegłym roku odwiedził Kambodżę. Tym razem kierunek był inny. Cele też: irańskie wesele, perskie księżniczki, plan filmowy w Bombaju i lampart w Hingol

Zanim Malinowski dojechał do Iranu zwiedził już bardzo wiele. Wiele osób brało go za Araba lub uchodźcę. Gdy wjechał do Kurdystanu kierowca zahamował przy nim i pytał, czy należy do ISIS.

- Oszalałeś? Jestem Polakiem.

- Masz bombę?

- Nie.

- Muzułmanin?

- Chrześcijanin.

- Wyglądasz na muzułmanina. Pokaż mi paszport i plecak.

Paczka od żołnierza

Podobnych wydarzeń było więcej.