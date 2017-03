Trzecia kolumna pamięci będzie poświęcona katastrofie smoleńskiej

Dwadzieścia kolumn pamięci ma stanąć na terenie Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Mieszkańcy tego miasta i powiatu mają jeszcze czas na wzięcie udziału w konkursie i wskazanie, jakim osobom i wydarzeniom powinny być one poświęcone.

Na razie na tyłach ostatniego zachowanego elementu tomaszowskiej fosy ustawiono dwie kolumny wykonane z piaskowca i brązu. Pierwsza z nich upamiętnia 1050 rocznicę Chrztu Polski, a druga – 355. rocznicę nadania praw miejskich.

9 kwietnia odsłonięta zostanie trzecia kolumna poświęcona katastrofie smoleńskiej – oprócz okolicznościowego tekstu znajdzie się na niej podobizna prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Plan zakłada budowę czterech kolumn rocznie. Będą one poświęcone założycielowi miasta, Tomaszowi Zamoyskiemy; erygowaniu parafii i budowie kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; autorowi modlitw do Matki Bożej Tomaszowskiej, o. Antoniemu od Świętego Ducha; przeniesieniu cudownego obrazu Matki Bożej Tomaszowskiej do Sanktuarium; „Krwawemu Dniu” w Tomaszowie Ordynackim z 1863 r.; odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.; wizycie Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim; generałowi Tadeuszowi Piskorowi i Bitwie pod Tomaszowem; zbrodni katyńskiej 1940 r., powstaniu zamojskiemu 1942–1944; członkowi AK Janowi Leonowiczowi „Burta”; lekarzowi regionaliście Januszowi Peterowi; wizycie ks. kard. Karola Wojtyły w Tomaszowie Lubelskim.

Do końca kwietnia można zgłaszać kolejne osoby i wydarzenia, którym poświęcone będą „Kolumny pamięci”. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mbp.biblioteka@tomaszow-lubelski.com.pl.