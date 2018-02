Umówił się z nastolatkami przez internet. Ich kolega zastraszył go i obrabował

25-latek z okolic Zamościa sam zawiadomił o sprawie policję. W piątek umówił się z dwiema nastolatkami, które dzień wcześniej poznał przez internet. Mężczyzna przyjechał na spotkanie do Zamościa.

Jedna z dziewczyn poprosiła go, by podwiózł ją na pobliskie osiedle. Na miejscu wysiadła, a po chwili wróciła z kolegą. Ten wsiadł do auta i zażądał od 25-latka pieniędzy.

Mężczyzna próbował odjechać, ale napastnik złapał go za szyję i zmusił do zatrzymania auta. Później obaj panowie sami pojechali do bankomatu. Do wypłaty gotówki jednak nie doszło. 25-latek uciekł w stronę pasażu handlowego. Po chwili jednak dał napastnikowi 20 zł. Bał się, że mężczyzna go pobije i uszkodzi mu samochód.

Podejrzane o udział w rozboju nastolatki zostały zatrzymane w Tomaszowie Lubelskim. Podczas przesłuchania przyznały się zarzutów. Obie są pod dozorem policji. Mają też zakaz kontaktowania i zbliżania się do 25-latka mniej niż 50 metrów. Policjanci szukają ich wspólnika. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.