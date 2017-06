Wypadek w Lubyczy Królewskiej. 40-latek nie wie dlaczego uciekł z miejsca zdarzenia

40-latek, który potrącił wczoraj w Lubyczy Królewskiej (powiat tomaszowski) motocyklistę został zatrzymany przez policję. Kierowca BMW w chwili zatrzymania był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara do 12 lat więzienia.

– Do wypadku doszło wczoraj przed godziną 17 w Lubyczy Królewskiej – informuje mł. asp. Agnieszka Leszek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. – Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierowca BMW cofał z drogi polnej chcąc włączyć się do ruchu na krajową "17". W trakcie tego manewru w tył jego samochodu uderzył motocyklista. Siła zderzenia pojazdów była tak duża, że 42-letniego motocyklistę odrzuciło kilkadziesiąt metrów od samochodu do przydrożnego lasu.

Świadkowie wypadku relacjonują, że kierowca BMW zatrzymał się na chwilę, następnie wsiadł do samochodu i odjechał w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Powiadomiona o wypadku policja rozpoczęła jego poszukiwania. M.in. przeczesywana była okolica. W trakcie poszukiwań policjanci odnaleźli ukryty w krzakach w lesie porzucony samochód. Ustalono również dane mężczyzny, który mógł kierować autem.

40-latek z Tomaszowa Lubelskiego został zatrzymany w swoim domu. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. 40-latek nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania i ucieczki z miejsca wypadku.

– Śledczy zbierają materiał dowodowy – dodaje nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.