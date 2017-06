Z pojazdów w okolicy znikało paliwo. Były zawód sprawcy jest zaskakujący

– To beznadzieja pchnęła mnie do tych czynów – tłumaczył śledczym były ksiądz Rafał S., zatrzymany na gorącym uczynku, gdy kradł olej napędowy. Podobnych kradzieży ma zresztą na swoim koncie znacznie więcej.

34-letni dziś Rafał S. pochodzi z gminy Ulhówek. W 2008 roku przyjął święcenia kapłańskie i został wikarym w kilku parafiach na Zamojszczyźnie. Zmieniał je dosyć często. W 2014 ostatecznie porzucił stan duchowny.

Rok później na terenie powiatu tomaszowskiego zaczęło dochodzić do kradzieży oleju napędowego. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano w Dębinie Osadzie, Zimnie i Dobużku.

Regularnie ktoś ściągał tam paliwo włamując się do garaży lub ściągając je z maszyn i ciągników rolniczych pozostawionych na posesjach. W kwietniu tego roku właściciel jednego z gospodarstw w Dębinie Osadzie mający dość kradzieży zamontował na swojej posesji monitoring. Kamery nagrały, jak mężczyzna w kominiarce na twarzy włamuje się do dwóch garaży i przy pomocy elektrycznej pompki spuszcza paliwo. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku. Przygotował do wyniesienia 60 litrów oleju.

– Prokuratura postawiła mu 27 zarzutów kradzieży – informuje Maciej Czubak, prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, gdzie 29 czerwca ruszy proces byłego księdza. – Rafał S. przyznał się do zarzutów. Kwestionuje jednak liczbę popełnionych czynów.

Pytany o to, dlaczego kradł, przyznał śledczym, że zmusiła go do tego sytuacja materialna. Stracił pracę. Liczne schorzenia nie pozwalały mu natomiast pracować fizycznie.

– Żyję na granicy dziadostwa – mówił śledczym. – To beznadzieja pchnęła mnie do tych czynów.