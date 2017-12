Barbórka 2017: Kopalni jeszcze nie ma, ale już świętowali. Będzie się nazywać KWK Karolina

Dziś Barbówka, święto górników. Katowicka spółka Balamara Resources Ltd już w piątek zorganizowała Barbórkę w powiecie włodawskim. To sposób by podkreślić obecność w naszym regionie, związaną z rozpoznawaniem złoża węgla kamiennego w obszarze Sawin. Górnicy, którzy przyjadą do nas ze Śląska mają płacić za 5-arowe działki symboliczną złotówkę i dostawać projekt domu pasywnego.