Najbardziej popularne jezioro w woj. lubelskim. W wodzie jest coraz więcej śmieci

Tym razem mają im pomagać żołnierze ze stacjonującego w Hrubieszowie 2 Pułku Rozpoznawczego. – Żołnierze z Hrubieszowa mają specjalny powód, aby Jezioro Białe było czyste – mówi Marta Wawryszuk z Urzędu Gminy Włodawa, który wraz ze Starostwem Powiatowym i włodawskim Zakładem Karnym również przyłączył się do akcji. – Co roku ćwiczą u nas skoki do wody ze śmigłowców. Ostatni taki trening mieli w lipcu. Nad jezioro przyjadą ze swoim sprzętem.

Sami nurkowie są zaskoczeni coraz większą ilością śmieci pozostawianych przez letników w wodzie.

– To przede wszystkim puszki, butelki, ręczniki i wiele innych rzeczy, w tym na przykład stroje kąpielowe – mówi Robert Jaroszewicz z Hydrozagadki, inicjator akcji. – Zdarzały się też telewizory, czy samochodowe opony. Nic nie jest w stanie już nas zaskoczyć – opowiadają nurkowie, który z roku na rok wyciągają z wody coraz więcej śmieci.

Jaroszewicz na co dzień pracuje w ZK we Włodawie, więc w sprzątaniu jeziora weźmie udział grupa skazanych, którzy uczestniczą w programie ekologicznym. Reprezentowani będą także włodawscy wędkarze związani z klubem „Sieja” oraz tamtejsi strażacy. Jeśli chodzi o samych nurków to pod wodę zejdzie ich około 20.

Porządki zaczną się w sobotę o godzinie 10. Zgłosili się do nich także uczniowie szkół w Orchówku i Hańsku. Razem ze skazanymi, strażakami i wędkarzami będą sprzątać brzeg jeziora.

Dla wszystkich sprzątających organizatorzy przygotowują gorący posiłek, a dla najmłodszych także upominki. Oryginalnym tłem dla akcji będą zorganizowane w tym samym czasie regaty o puchar burmistrza Włodawy.