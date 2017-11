Nowe place zabaw we Włodawie

Dobiegają końca prace związane z budową placu zabaw u zbiegu ulic Jasnej i Kraszewskiego.

– Mieszkańcy południowej części miasta wielokrotnie zgłaszali potrzebę budowy nowych placów zabaw w tym rejonie. Dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach pierwszego w historii Włodawy budżetu obywatelskiego oraz środkom z Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogą aktywnie spędzać czas w pobliżu swego miejsca zamieszkania – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Na placu zabaw zamontowana została wieża ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy, huśtawki i piaskownica. Ich zakup sfinansowany został ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zadbało o transport tzw. bezpiecznego piasku oraz wykona ogrodzenie terenu.

O tym jak potrzebna w tej części miasta była to inwestycja świadczy również zainteresowanie, jakim cieszy się plac zabaw i siłownia zewnętrzna, które powstały nad zbiornikiem Okopiec. Obiekt, który powstał dzięki projektowi zgłoszonemu do budżetu obywatelskiego został oddany do użytku na początku listopada. Mimo jesiennej aury chętnie korzystają z niego mieszkańcy okolicznych ulic.

– Zależy mi na tym, aby dzieci z pozostałych osiedli w naszym mieście miały również taką możliwość. Dlatego w kolejnych latach będziemy budować place zabaw w pozostałych częściach miasta min. na osiedlu przy ulicy Sztabowej. Jednocześnie zachęcam władze włodawskiej spółdzielni mieszkaniowej do podobnych inwestycji. Jest ona bowiem właścicielem większości terenów w centrum miasta, które zamieszkuje obecnie ok. 3 tysiące osób, a placów zabaw jest tam wciąż jak na lekarstwo – dodaje burmistrz Muszyński.