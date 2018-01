Orchówek: Kilkaset tysięcy zł strat po pożarze w fabryce

Do pożaru w fabryce pelletu doszło w Orchówku w powiecie włodawskim

Strażacy dostali zgłoszenie wczoraj chwilę przed północą. Zapaliło się poddasze budynku przemysłowego. W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów (50 strażaków) z PSP Włodawa oraz OSP: Orchówek, Różanka, Stawki, Sobibór, Żuków, Włodawa.

- Działania były bardzo trudne, a dostęp ograniczony. Strażacy, by dostać się do miejsca pożaru zdejmowali połacie blachy z dachu - informuje mł. bryg. Waldemar Makarewicz ze Straży Pożarnej we Włodawie.

Akcja trwała 9 godzin. Straty wstępnie wyceniono na około 500 tys. zł. Strażacy uratowali mienie o wartości około 2 mln zł (maszyny i wyposażenie fabryki). Wstępnie ustalono, że pożar mógł powstać w wyniku nieszczelności przewodu spalinowego.