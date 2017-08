Plaga włamań do samochodów i kradzieży aut. Mają złodziei

– W ostatnim czasie otrzymywaliśmy zgłoszenia od mieszkańców Włodawy i okolic dotyczące włamań do samochodów skąd kradzione były różne przedmioty takie jak: radia, głośniki, pendrivy, telefony komórkowe, pieniądze czy ubrania. Kilka zgłoszeń dotyczyło też kradzieży samych aut, które najczęściej później były porzucane przez sprawców w okolicach miasta – relacjonuje sierż. Elwira Tadyniewicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Włodawcy policjanci ustalili sprawców tych przestępstw i zatrzymali dwóch 16-latków i 19-latka z Włodawy. Funkcjonariusze odzyskali również część skradzionego mienia, m. in.: dwa pojazdy, radia samochodowe i telefon komórkowy. Jeden z pojazdów policjanci znaleźli ukryty pod gałęziami na skraju lasu w okolicach Włodawy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił wczoraj na przedstawienie 19-latkowi łącznie 7 zarzutów dotyczących kradzieży, włamań do aut, zaboru aut w celu ich krótkotrwałego użycia i ich usiłowania. Chłopak przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Wcześniej miał już na swoim koncie podobne przestępstwa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Obaj 16-latkowie za swoje czyny będą odpowiadać przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, który zadecyduje o ich dalszych losach.