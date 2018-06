Powstała ogromna hala produkcyjna. To pierwsza tego typu fabryka w woj. lubelskim

Budowa hali ruszyła jesienią 2017 r. w ramach realizowanego przez Służbę Więzienną rządowego programu „Praca dla Więźniów”.

– Istotą tego programu jest readaptacja osób przebywających w zakładach karnych i aresztach – mówi ppor. Daniel Pręciuk, rzecznik dyrektora ZK we Włodawie. – Praca jest jednym z głównych elementów resocjalizacji – podkreśla.

Powierzchnia nowej hali to ponad 8 tys. mkw. Docelowo odpłatne zatrudnienie przy produkcji mebli tapicerowanych ma tam znaleźć około 250 osób.

– Obecnie w głównej części hali dobiega końca montaż ścianek działowych – dodaje ppor. Pręciuk. – Jednocześnie trwają prace związane z układaniem glazury i terakoty w części socjalnej i biurowej. Z kolei na zewnątrz prowadzone są roboty ziemne z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Aktualnie na terenie hali, poza pracownikami zewnętrznej firmy, pracuje ośmiu skazanych.

Budowa hali ma pochłonąć 18 mln zł. Całe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zanim budowa ruszyła Marek Abramowicz, dyrektor włodawskiego ZK, podpisał umowę z szefem wielkopolskiej firmy Woodcraft, która wydzierżawi halę i zorganizuje w niej produkcję. Przy zakupie maszyn dzierżawca może skorzystać ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej. Przyjmując, że we włodawskim więzieniu karę może odbywać maksymalnie 507 skazanych, to szansę na pracę i godziwy zarobek będzie miał co drugi z nich. O tym, którzy więźniowie zostaną zatrudnieni, zdecyduje dyrektor placówki. W ZK Włodawa skazani odbywają kary w systemie zamkniętym i półotwartym. Do tej pory pracy w obrębie więzienia i poza jego murami kierowano ok. 100 skazanych.

Takie hale jak we Włodawie powstały już przy Zakładach Karnych w Krzywańcu i Czarnym. Podobna budowana jest także w Rzeszowie.

W okręgu lubelskim, w którym funkcjonuje osiem jednostek penitencjarnych i dwa oddziały zewnętrzne, włodawska fabryka będzie pierwsza.