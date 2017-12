Przerobią szkołę na mieszkania plus?

– Aby potwierdzić celowość i zainteresowanie tego rodzaju ofertą zwróciłem się do mieszkańców o składanie podań o mieszkanie – mówi wójt Kopieniak. – Zainteresowani mają na to czas do 15 grudnia.

Planowany termin wykonania adaptacji zasiedlenia budynku to lipiec-sierpień 2019 r. Zgodnie ze wstępną koncepcją zagospodarowania obiektu, każde nowopowstałe mieszkanie ma mieć oddzielne wejście z gankiem. Przewidziano ogrzewanie olejowe ze wspólnej kotłowni. Mieszkania mają być jedno, dwu i trzypokojowe. Będą wyposażone w kuchnie z gazowymi kuchenkami

– Mam nadzieję, że nowymi mieszkaniami zainteresują się także osoby spoza naszej wyludniającej się gminy – dodaje wójt. – A skoro tak, to wierzę, że już u nas pozostaną, z czasem może kupią działkę i wybudują dla siebie coś bardziej docelowego.

Wcześniej gospodarze próbowali przeznaczyć poszkolny budynek na inne cele, wydzierżawić go, bądź sprzedać. Wszystkie te starania jednak spełzły na niczym.