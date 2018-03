Rowerem dookoła Poleskiego Parku Narodowego. Powstaną nowe ścieżki

Starostwo we Włodawie wraz PPN i gminą Urszulin wspólnie złożyli dwa projekty do Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwszy właśnie został zakwalifikowany do finansowania. Chodzi o 5,5 mln zł, przy czym całkowita wartość przedsięwzięcia to 7,5 mln zł.

– W przyszłym roku zamierzamy wybudować 2 km ścieżki przez Wytyczno do drogi Lublin Włodawa – mówi Adam Panasiuk, wicestarosta włodawski. – Z kolei gmina Urszulin jest odpowiedzialna za budowę ścieżek od Urszulina do Woli Wereszczyńskiej i od Urszulina do Starego Załucza, gdzie znajduje się muzeum i ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt PPN. Inwestycja ma być gotowa do 2020 r.

– Projekt obliczony jest także na poprawę bezpieczeństwa turystów poruszających się na rowerach w rejonie naszej gminy i Poleskiego Parku Narodowego – mówi Tomasz Antoniuk, wójt gminy Urszulin. – Dlatego też w granicach samego Urszulina, w miejscach najbardziej użytkowanych i kolizyjnych, ścieżka będzie oświetlona. Szlak pieszo-rowerowy z Urszulina do Starego Załucza wytyczyliśmy tak, aby przebiegał tuż obok parku rekreacyjnego utworzonego na terenie dawnej strzelnicy sportowej.

Projekt złożony do drugiego, nierozstrzygniętego jeszcze konkursu, dotyczy przedłużenia ścieżki Urszulin-Wola Wereszczyńska do Jamnik. Dzięki temu rowerzyści będą mieli do pokonania dodatkowe trzy kilometry malowniczego szlaku. Po drodze zastaną miejsca obsługi rowerów, wiaty i punkty widokowe.