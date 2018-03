Sala koncertowa, planetarium i miejsca noclegowe. Żeby zatrzymać turystów

Te i jeszcze inne przedsięwzięcia znalazły się w projektach złożonych do Regionalnego Programu Operacyjnego przez Urząd Gminy w Urszulinie oraz tamtejszą Gminną Bibliotekę Publiczną. Z dwóch projektów firmowanych przez wójta jeden już ma zapewnione dofinansowanie w wysokości prawie 3 mln zł.

– Wartość projektu opracowanego pod hasłem „Ochrona dziedzictwa kulturowego Polesia – przebudowa budynków publicznych gminy Urszulin na potrzeby kultury” to blisko 3,5 mln zł – mówi wójt Tomasz Antoniuk. – W rachubę wchodzą trzy obecnie zaniedbane świetlice: w Woli Wereszczyńskiej, Dębowcu i Wereszczynie. Chcemy je nie tylko wyremontować, ale nadać im wyraziste funkcje, składające się na atrakcyjną i spójną ofertę turystyczną. Jednocześnie odnowione i odpowiednio wyposażone świetlice będą służyły lokalnym społecznościom.

Zgodnie z zamysłem autorów projektu w świetlicy znajdującej się w wereszczyńskiej remizie będzie obserwatorium astronomiczne. To pomysł zaprzyjaźnionych z gminą pasjonatów astronomii, którzy podpowiedzieli też, że właśnie w tej miejscowości jest najwięcej nocy z tak zwanym czarnym niebem. To idealne warunki do obserwowania gwiazd.

– Turyści za niewielką opłatą będą mogli zamówić sobie zajęcia w planetarium – tłumaczy Antoniuk. – Z kolei w Dębowcu, gdzie odnowimy tradycyjną poleską zagrodę, postawiliśmy na kulinarną tradycję regionu. Goście będą mogli nauczyć się tam wypieku chleba, po czym, na przykład po zwiedzeniu niedalekiego Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym, osobiście wyjąć go z pieca, na miejscu skosztować lub zabrać do domu.

Jeszcze inny pomysł dotyczy świetlicy w Woli Wereszczyńskiej. W tym przypadku motywem przewodnim transformowanym przez techniki multimedialne ma być przede wszystkim przyroda Zachodniego Polesia, ale też kultura i historia. Goście otrzymają tam na przykład odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie w tym rejonie został powołany PPN.

W ramach odrębnego projektu, również zatwierdzonego już do finansowania, urszulińscy bibliotekarze, poza rozbudową swojej placówki o salę koncertową, planują także zagospodarowanie tzw. Biblioteki pana Jana w Wytycznie. To ukłon w stronę nieżyjącego już charyzmatycznego bibliotekarza z tej miejscowości, który m.in. słynął z tego, że potrafił ratować i zachowywać na półce nawet najbardziej zaczytane książki. W tym przypadku pakiety edukacyjne dla turystów mają dotyczyć dziejów bitwy pod Wytycznem, jaką we wrześniu 1939 r. żołnierze KOP stoczyli z czerwonoarmistami, a także przyrodniczej i rolniczej osobliwości, jaką jest Krowie Bagno.

Zagospodarowanie szkoły w Wereszczynie na turystyczne schronisko na 50 miejsc w 2–3-osobowych pokojach mieści się już w kolejnym gminnym projekcie, który dopiero jest weryfikowany. Miejsce to jest także traktowane jako Ośrodek Animacji Społeczno-Kulturalnej, którego zadaniem będzie koordynowanie wszelkich przedsięwzięć podejmowanych i prowadzonych we wszystkich gminnych placówkach kulturalnych.

– Ta szkoła z założenia ma być bazą wypadową na ścieżki i wokół PPN oraz do naszych świetlic – dodaje wójt Antoniuk. – Jestem przekonany, że dzięki takiej bazie turystycznej uda nam się zatrzymać naszych gości na dłużej.

Pierwsze prace związane z projektowymi zadaniami mają ruszyć już w kwietniu. Wszystkie mają kosztować prawie 17 mln zł.