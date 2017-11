Ta stacyjka po remoncie ma wyglądać jak 100 lat temu. A w środku m.in. czytelnia

Czytelnia, obok przedwojenna poczta, a w piwnicach lampiarnia – zabytkowy dworzec przekształci się w Centrum Edukacji Historycznej Stacja Sobibór. Choć unijne dofinansowanie może przejść koło nosa, to Starostwo Powiatowe we Włodawie jest zdeterminowane, by plany zrealizować.

– Nasz projekt otrzymał 88 punktów. Uważamy, że zasługiwał na o 10 punktów więcej i jesteśmy w stanie to udowodnić – mówi Bartosz Tereszczuk z włodawskiego starostwa. – Dlatego też starosta wystosował protest, który ma być rozstrzygnięty 18 grudnia. Stawką jest 6,7 mln zł unijnego dofinansowania.