Do pierwszego w historii miasta budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili osiem propozycji. Tylko dwie spełniły wymogi formalne. To pomysł na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Okopiec oraz modernizacja trybun na Miejskim Stadionie.

Teraz w głosowaniu włodawianie mają wskazać, która z tych inwestycji jest dla ich społeczności ważniejsza. Mają na to czas do 30 czerwca, a oddawać głosy mogą w sekretariatach instytucji podległych miastu bądź za pośrednictwem internetu.

Wnioski, które urzędnicy zweryfikowali negatywnie, dotyczyły budowy placu zabaw przy ul. Kraszewskiego, samoobsługowej stacji naprawy rowerów czy przebudowy ulicy Działkowców. Była również propozycja zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej, muszkietów dla drużyny strzeleckiej oraz wsparcia rodzin dzieci borykających się z niepełnosprawnością.

Wszystkie propozycje analizował zespół powołany przez Wiesława Muszyńskiego, burmistrza Włodawy.

– Okazało się, że większość z nich nie spełnia kryteriów – mówi Agata Zakrzewska, przewodnicząca zespołu oceniającego. – Niektóre propozycje wykraczały poza zadania własne gminy miejskiej albo wskazane miejsce do realizacji projektu nie należy do miasta. Z tego właśnie powodu przepadł pomysł wybudowania placu zabaw w miejscu wskazanym przez mieszkańców. Jeśli chodzi natomiast o wniosek dotyczący przystosowania ul. Działkowców do potrzeb wspólnego ruchu pieszych, osób niepełnosprawnych i rowerzystów z możliwością dojazdu samochodów osobowych do ogródków działkowych to koszt jego realizacji znacznie przekroczył 50 tys. zł.

O tym, czy miasto zagospodaruje zbiornik Okopiec, czy też zajmie się stadionową trybuną, włodawianie dowiedzą się na początku lipca.