Włodawa: Niższe opłaty za ogrzewanie od 1 stycznia

Decyzję w tej sprawie Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy podjął wspólnie z Zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Obniżka cen dotyczy odbiorców zarówno w tak zwanej grupie A (pobierających ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej), jak i w grupie B (do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze).

- W pierwszym przypadku ceny spadną o 2,58 proc., a w drugim o 3,09 proc. – mówi Muszyński. – Obniżenie stawek taryfowych było możliwe dzięki między innymi podłączeniu do miejskiej sieci nowych odbiorców ciepła.

Druga dobra wiadomość dotyczy cen na dostawę wody i odbiór ścieków. Co prawda w tym przypadku nie ma mowy o obniżeniu stawek, za to mieszkańcy zostali zapewnieni, że te stawki zostaną na dotychczasowym poziomie. Włodawskie MPGK stać na to dzięki rozszerzeniu świadczonego pakietu usług.

Spółka przyjęła od gminy Włodawa do eksploatacji sieć wodociągową i kanalizacyjną w Orchówku i prowadzi rozliczenia dla 358 odbiorców spoza samej Włodawy.