Włodawa: Pomnik Kościuszki będzie jak nowy

Dzięki porozumieniu, które podpisaliśmy z Fundacją „Laetitia” i włodawskim stowarzyszeniem „Renovabis” nasz pomnik w końcu doczeka się remontu – mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – To będzie najlepszy sposób upamiętnienia dwusetnej rocznicy śmierci naczelnika. Podniesie również rangę organizowanych przy pomniku uroczystości z okazji najważniejszych świąt państwowych.

Fundacja „Laetitia” na własny koszt wykona prace konserwacyjne pomnika i jego najbliższego otoczenia. Stowarzyszenie „Renovabis” pokryje część kosztów remontu ze środków zebranych w trakcie zbiórki przeprowadzonej w ubiegłym roku. Miasto finansowo się do remontu nie dołoży. Udzieli za to „wsparcia organizacyjnego i logistycznego”. Prace mają potrwać do października.

Założycielem i prezesem Fundacji „Laetitia” jest pochodzący z Włodawy przedsiębiorca Marian Mazurek. Już wcześnie wsparł finansowo remont tzw. Kolumny Toskańskiej oraz wiele innych włodawskich projektów. Z kolei prezesem „Renovabis” jest Edward Łągwa. Kierowane przez niego stowarzyszenie znane jest w mieście m.in. z organizacji kwest na ratowanie zabytkowych nagrobków miejscowego cmentarza.

– Zbiórki na remont pomnika przeprowadziliśmy przy okazji dwóch ostatnich Świąt Niepodległości oraz podczas ostatnich obchodów Święta 3 Maja – mówi prezes Łągwa. – Ich efekt to 7,6 tys. zł. Będziemy je kontynuować. Tym bardziej, że włodawianie doceniają cel, jaki nam przyświeca.

Historia pomnika Tadeusza Kościuszki we Włodawie sięga 1909 roku. Obelisk pierwotnie upamiętniał wizytę w mieście carskiej pary. Okazją były przeprowadzone tam manewry wojskowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomnik został przebudowany. Dwugłowego orła rosyjskiego zastąpił orzeł polski, a na cokole umieszczono wykonany z brązu portret Tadeusza Kościuszki.