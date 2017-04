Włodawa: Wyszedł ze szpitala i zaginął

Mężczyzna w zeszły piątek na własne żądanie wypisał się ze szpitala i ok. godz. 19:15 opuścił budynek. Od tamtego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie wrócił do domu.

Zaginiony Dariusz Kowlaczuk urodził się 2 listopada 1972 roku. Mieszka w miejscowości Zastawie w gminie Urszulin.

Mężczyzna ma ok. 165 centymetrów wzrostu i szczupłą budowę ciała. Waga ok. 50 kg, włosy jasne, krótkie, proste, twarz owalna, oczy jasne, uszy normalne, przylegające, nos prosty, duży, uzębienie pełne. W dniu zaginięcia najprawdopodobniej był ubrany w ciemną kurtkę do pasa, ciemne spodnie materiałowe i buty tzw. kamasze robocze.

– Wszystkie osoby, które widziały zaginionego bądź znają miejsce jego pobytu proszone są o kontakt z policją. Informacje można przekazywać osobiście bądź telefonicznie do Komendy Powiatowej Policji we Włodawie nr tel. 82 572 72 09 lub 997 – informuje sierżant Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.