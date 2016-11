Wypadł z traktora i został przez niego przejechany. Miał 3 promile alkoholu

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 11:00 w rejonie miejscowości Lubień. Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że pracowali w lesie, gdy w pewnym momencie drogę przeciął im ciągnik marki Ursus z pługiem leśnym. Traktor uderzył w drzewo. W kabinie nie było żadnych osób, a drzwi były otwarte.

Mężczyźni poszli sprawdzić co się stało. W koleinie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Na jego ciele znajdowały się ślady bieżnika ciągnika, co sugerowało, że wypadł z pojazdu i został nim przejechany. Mężczyźni przetransportowali poszkodowanego do głównej drogi, by ułatwić udzielenie mu pomocy przez karetkę pogotowia. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność.

Wezwani na miejsce policjanci zbadali stan trzeźwości poszkodowanego 32-latka z gm. Stary Brus. Miiał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.