Zmarł ks. Stanisław Dadas, dziekan włodawskiego dekanatu

Ks. Dadas pochodził z parafii Zwola w dekanacie żelechowskim. Do końca utrzymywał kontakt z tamtejszymi wiernymi. Do Włodawy został przeniesiony z pobliskiej parafii w Żukowie. Od początku aktywnie uczestniczył w życiu włodawskiej społeczności. Jako meloman utrzymywał parafialny chór Fletnia Pana, a świątynię często zamieniał na salę koncertową. Z tego samego powodu uczestniczył też w organizacji dorocznego Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Prywatnie był zapalonym pszczelarzem.

– To wielka strata dla całej naszej społeczności – mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – Będzie nam go bardzo brakować.

– Ks. Dadas był osobą niezwykle otwartą, życzliwą i pomocną – mówi Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. – Wielokrotnie umożliwiał nam kwerendy w parafialnych materiałach archiwalnych. A w czasie festiwalu kościół i sala w dawnej kaplicy stała przed nami otworem.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dzisiaj. Od godz. 12 do 19.30 trumna z ciałem zmarłego zostanie wystawiona w sali dawnej kaplicy. O godz. 20 zostanie odprawiona msza święta z udziałem księży z dekanatu włodawskiego. Modlitewne czuwanie potrwa do północy. W czwartek o godz. 15 mszy świętej żałobnej będzie przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

Potem ciało zmarłego kapłana zostanie przewiezione do parafii Zwola. Zostanie złożone na tamtejszym cmentarzu po wyznaczonej o godz. 11 mszy pogrzebowej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Piotra Sawczuka.