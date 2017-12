Znów ktoś uszkodził światłowód. Przez kilka godzin nie działały telefony i internet

Od rana do godzin popołudniowych mieszkańcy Włodawy nie mieli dostępu do niektórych usług związanych z internetem i telefonią komórkową.

– We Włodawie od około godz. 9 brak sieci komórkowych oprócz Plusa, nie działa internet i telewizja kablowa Vectra, telefony stacjonarne działają – alarmowali nas od rana mieszkańcy Włodawy.

– Problem jest duży, nie działają telefony komórkowe wszystkich sieci i wiele innych usług – potwierdzał jeden z lokalnych operatorów internetowych i telewizyjnych.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić przyczyną awarii było uszkodzenie światłowodu na odcinku między Lublinem a Włodawą.

Po kilku godzinach, około godz. 15 sytuacja na szczęście wróciła do normy.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy taki przypadek we Włodawie. Podobnie było we wrześniu. Nie działała część sieci komórkowych, wielu mieszkańców nie miało dostępu do internetu. Powodem było uszkodzenie światłowodu przez pracującą na polu maszynę rolniczą.

