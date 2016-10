100 lat minęło jak jeden dzień. Jubileusz II LO w Zamościu

Historia szkoły sięga roku 1916, kiedy w gmachu Akademii Zamojskiej rozpoczęło nowy rok szkolny Publiczne Gimnazjum Realne Męskie wraz z Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim. W 1920 r. gimnazjum żeńskie zostało upaństwowione i otrzymało imię Marii Konopnickiej. Szkoła do obecnej siedziby przy ul. Partyzantów przeniosła się w 1965 r. Dwa lata później placówkę przekształcono w koedukacyjną.

Z okazji jubileuszu w piątek o godz. 9 w katedrze zamojskiej odprawiona zostanie msza w intencji absolwentów, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Po niej goście przejdą do Zamojskiego Domu Kultury, gdzie przedstawiony zostanie rys historyczny liceum i wręczone zostaną medale „Zasłużony dla II LO”. O godz. 13 goście przejdą do szkoły, by zasadzić Dąb Jubileuszowy. Odsłonięta zostanie też pamiątkowa tablica. O godz. 18 wysłuchać będzie można natomiast Koncertu Jubileuszowego „Absolwenci i uczniowie II LO – mieszkańcom Zamościa”.

Z kolei w sobotę o godz. 10.00 złożone zostaną kwiaty na grobach nauczycieli i pracowników szkoły, a na godz. 11 zaplanowano spotkania klasowe. Bal Absolwenta rozpocznie się o godz. 19.