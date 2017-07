Do tragicznego wypadku doszło w sobotę około godz. 23 w miejscowości Jatutów (pow. zamojski).

Śmierć na miejscu poniósł 30-letni pasażer, mieszkaniec gm. Zamość. Dwójka pozostałych pasażerów: 20-letnia mieszkanka gm. Miączyn i 17-letni mieszkaniec gm. Zamość oraz 24-letni kierowca przewiezieni zostali do szpitala.

Jak informują policjanci, przyczyna tego zdarzenia to prawdopodobnie brawura i alkohol. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Kierujący audi 24-letni mieszkaniec gm. Zamość, przewożąc troje pasażerów, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę drogi, uderzył w słup oświetleniowy a następnie dachował.

Do innego wypadku na terenie powiatu zamojskiego doszło około godz. 23 w miejscowości Gorajec Zastawie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem skoda 32-letni mieszkaniec gm. Goraj, na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu a następnie uderzył w betonowy przepust. Po zderzeniu pojazd zapalił się. Przybyli na miejsce strażacy wydobyli kierowcę z pojazdu. Mężczyzna jechał sam. W stanie ciężkim, nieprzytomny został zabrany do szpitala.

Policjanci pobrali od niego krew do badań na zawartość alkoholu.