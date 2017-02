We wtorek burmistrz Zwierzyńca organizuje spotkanie w sprawie komunikacji. Wezmą w nim udział m.in. firmy przewozowe oraz nowi właściciele dworca.

– Dotychczasowi przewoźnicy przedłożyli mi oświadczenie podkreślające ich dobrą wolę rozwiązania powstałego problemu oraz przykłady złej woli aktualnego właściciela przystanku m.in. odmawiającego udzielenia wjazdu na wymieniony przystanek w godzinach dla niego niekorzystnych, narzucającego wjazd na przystanek w godzinach mu odpowiadających – pisze Sławomir Zawiślak w liście do burmistrza Zwierzyńca.

Zofia Wach uważa, że to przewoźnicy działają na szkodę podróżnych. – Właściciel jednej z firm, który podpisał z nami umowę oddał ją mówiąc, że musi ją wypowiedzieć, bo nie będzie się wyłamywał, gdy trzech przewoźników dogadało się, że nie będą wjeżdżać na dworzec w Zwierzyńcu. Uważamy za skandaliczne, że doszło do takiej zmowy przeciw podróżnym i innym przewoźnikom – podkreśla Wach.

Nowy właściciel dworca ma wątpliwości, czy jest na to szansa. – W związku z tym całym zamieszaniem, wynajęliśmy renomowaną kancelarię prawną i na drodze sądowej będziemy bronić naszego dobrego imienia. Nie pozwolimy, aby ktokolwiek naruszał dobre imię spółki i szkodził pasażerom – podkreśla Zofia Wach, przedstawicielka firmy. – Trzy prywatne firmy celowo działają na szkodę mieszkańców i turystów oraz na szkodę naszej spółki i pozostałych firm korzystających z dworca. Jesteśmy cały czas otwarci na rozmowy, jednak te firmy nie są tym zainteresowane. Unikają z nami kontaktu, bo wybrali drogę presji i szkalowania nas w mediach. Okłamują podróżnych, skłócają mieszkańców i wywierają medialną presję na władzach miasta. Obecnie firmy te założyły sobie za cel, aby powstał nowy dworzec w Zwierzyńcu. To absurd. Podróżni odjeżdżaliby z kilku miejsc i powstałby totalny chaos.

– To bardzo utrudnia nam życie – dodaje Wiesław Maliszewski, mieszkaniec miasta. – Mam nadzieję, że przewoźnicy szybko się dogadają. Powinni działać przede wszystkim z myślą o swoich klientach.

– Żeby skorzystać z busów trzech prywatnych przewoźników musimy iść nie na dworzec, tylko na słupek położony jakiś kilometr dalej przy ulicy Biłgorajskiej – denerwuje się pani Anna, mieszkanka Zwierzyńca. – Po pierwsze to dużo dalej. Po drugie nie ma tam ławki, ani wiaty. Najpierw brnęliśmy w śniegu, a teraz chodzimy po błocie.

Dworzec w Zwierzyńcu został zakupiony przez Wach we Frampolu sp. z o.o. w sierpniu 2016 roku w drodze publicznego przetargu. W porozumieniu z władzami miasta ustaliliśmy, że do końca roku nie będą zmieniane warunki korzystania z dworca dla przewoźników. W grudniu burmistrz poinformował przewoźników o zmianie właściciela. Spółka zaproponowała wszystkim przewoźnikom spotkanie celem ustalenia warunków i podpisania nowych umów.

Następnie rozwiesili w Zwierzyńcu ulotki informujące, że obecny dworzec będzie zlikwidowany. Nie przyjeżdżali do nas na wcześniej umówione spotkania. Możemy za przykład podać jedną z firm, która podpisała z nami umowę na wjazd na dworzec, a następnie po kilku dniach właściciel przyjechał i oddał umowę, mówiąc że musi ją wypowiedzieć bo nie będzie się wyłamywał, ponieważ trzech przewoźników dogadało się, że nie będą wjeżdżać na dworzec w Zwierzyńcu.

