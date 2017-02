"Będzie praca, jeśli zapłacisz mi w naturze". Sąd skazał wójta. Edward P. straci stanowisko

Edward P., były już dyrektor szpitala psychiatrycznego, domagał się usług seksualnych od kobiet ubiegających się o pracę – stwierdził Sąd Okręgowy w Zamościu. Dziś skazany jest wójtem gminy Radecznica. Prawomocny wyrok oznacza dla niego utratę urzędu, a dla mieszkańców przedterminowe wybory.

Do przestępstwa doszło blisko 10 lat temu, gdy Edward P. pełnił funkcję dyrektora szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. We wrześniu 2007 r. do naszej redakcji zgłosiła się jego 23-letnia podwładna. Roztrzęsiona kobieta wyznała, że dyrektor nęka ją telefonami i SMS-ami. Proponuje też wspólne wyjazdy na grzyby.

– Pytał, kiedy będzie się mógł przytulić albo wycałować – relacjonowała wtedy pielęgniarka.

– Gdy znalazłam się w jego gabinecie, objął mnie i zaczął dotykać piersi – mówiła nam też inna, 27-letnia wtedy mieszkanka powiatu biłgorajskiego, która starała się o pracę w szpitalu.