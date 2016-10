Biała małpka urodziła się w zoo w Zamościu (zdjęcia)

Niedawno w zamojskim zoo na świat przyszła gereza. To małpa z charakterystycznym haczykowatym nosem

- Gerezy abisyńskie to jeden z najbardziej atrakcyjnych wizualnie gatunków małp w naszym zoo. Ich skoki z powiewającymi pióropuszami włosów na bokach i długimi białymi kitami na ogonach są szalenie widowiskowe - informują pracownicy zoo.

Młody samiec przebywał z trzema samicami od kilku lat. 10 października pracownicy wypatrzyli małą, włochatą, białą kulkę chowającą się w objęciach jednej z samic.

Dopiero po tygodniu mama umożliwiła pracownikom zoo na zbliżenie się na tyle blisko, by udało się zrobić kilka zdjęć.

Małpka jest cała biała, ale z czasem kolor jej futerka się zmieni. Gdy dorośnie będzie miała długie, czarno-białe futro.

Gerezy w naturze żyją w gęstych lasach deszczowych, górskich i nizinnych Afryki. Ciekawostką jest to, że nie mają kciuka. Prawdopodobnie po to, by móc szybciej się wspinać.