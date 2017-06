Budżet obywatelski w Zamościu: Zagłosujesz przez internet

– Oznacza to, że głosowanie w ramach realizacji projektów na 2018 r. odbędzie się w dwóch formach: elektronicznej i tradycyjnej – potwierdza Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta i dodaje, że urzędnicy prowadzą w tej chwili rozmowy z firmą, która zajmie się obsługą techniczną wdrożenia platformy do głosowania elektronicznego. – Na przyszły wtorek planowane jest spotkanie informacyjne dla mieszkańców, dotyczące nowej procedury głosowania.

Pomysł chwalą mieszkańcy miasta, chociaż niektórzy nie kryją też rozgoryczenia.

– Jeden z naszych postulatów w końcu wchodzi w życie. Lepiej późno niż wcale – napisał Łukasz Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Zamość Nasz Wspólny Dom. – Co prawda jeszcze rok temu to był zły pomysł ponieważ zgłaszało go nasze Stowarzyszenie, ale teraz już jest inaczej... „pomysłodawcą był zamojski magistrat”.

Nabór wniosków do zamojskiego budżetu obywatelskiego, który głosowany będzie już na nowych zasadach, trwa do 15 lipca. Zgłoszenia pomysłu lub projektu inwestycji może złożyć grupa co najmniej 10 mieszkańców miasta na formularzu do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi Interesanta UM lub drogą elektroniczną w formie skanu wypełnionego druku na adres: budzetobywatelski@zamosc.pl.

Wszystkie wnioski przejdą później ocenę formalną. Odrzucone zostaną m.in. te niepoprawnie wypełnione, niekompletne lub dotyczące dokonania inwestycji na terenie, który nie należy do miasta. Te, które zostaną zaakceptowane, będą przegłosowywane na zebraniach osiedlowych.