Chcesz użyć herbu miasta? Zapytaj prezydenta. "To absurdalne"

Zgodnie z wrześniową uchwałą herb jest teraz własnością miasta i podlega ochronie, jako jego dobro osobiste. Nieodpłatnie mogą go wykorzystywać radni, pracownicy samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne miasta oraz służby miejskie, ale tylko w ramach wykonywanych obowiązków.

Zgodę na jego wykorzystywanie komercyjne, ale też bezpłatne mogą uzyskać także inne podmioty wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla Zamościa lub zajmujące się działalnością promocyjną.

Zabrania się natomiast używania herbu dla działalności sprzecznej z prawem i zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Prezydent może przy tym w każdej chwili zakazać używania herbu, jeśli jest on wykorzystywany w sposób, który np. naraża prestiż i interesy miasta.

Członkowie Stowarzyszenia Zamość - nasz wspólny dom uważają, że uchwała jest sprzeczna z Ustawą o samorządzie gminnym, oraz artykułem 94 Konstytucji dotyczącego sposobów ustanawiania aktów prawa miejscowego.

- Przede wszystkim zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem, ponieważ wprowadza generalny zakaz używania herbu Miasta Zamość bez uzyskania na to zgody – czytamy w uzasadnieniu skargi. - Liczne orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz piśmiennictwo wyraźnie wskazuje, że herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. (…) Te zaś nie przewidują restrykcji związanych z koniecznością udzielania zgody na używanie dóbr osobistych.

Skarżący podkreślają też, że herb jest własnością publiczną i jakiekolwiek próby ograniczania jego używania przez mieszkańców gminy jest całkowicie bezpodstawne. Zwłaszcza, że uchwała zamojskich radnych obowiązuje tylko na terenie miasta.

Oznacza to, że mieszkańcy innych gmin mogą używać herbu Zamościa bez uzyskiwania jakiejkolwiek zgody prezydenta miasta Zamościa.

- Oprócz niewłaściwej podstawy prawnej najbardziej zaniepokoiło nas to, że zwykli mieszkańcy miasta chcący wykorzystać herb np. publikując go na portalu społecznościowym muszą prosić o zgodę prezydenta - mówi Diana Sawicka, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia. – Mieszkańcy Lublina, czy Chełma mogą to robić natomiast bez żadnych ograniczeń. To absurdalne. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta powinni w celach niekomercyjnych móc swobodnie korzystać z herbu.

Sawicka tłumaczy, że członkowie stowarzyszenia wezwali już wcześniej Radę Miasta Zamość do usunięcia niesprawiedliwego prawa. Zdecydowali się na złożenie skargi do sądu, bo nie otrzymali żadnej odpowiedzi.

Z prośbą o skomentowanie skargi zwróciliśmy się do prezydenta miasta. Czekamy na odpowiedź.