Coraz więcej kobiet w szeregach wojsk obrony terytorialnej. Nowi ochotnicy w Zamościu

W sobotę w Zamościu odbyło się kolejne wcielenie ochotników do 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Bramy jednostki wojskowej przekroczyło 175 ochotników z czego 25 proc. to kobiety. Jak mówią wojskowi, tendencja jest wzrostowa i da się zauważyć, że co raz więcej pań wyraża chęć włożenia munduru wojskowego.

Wszyscy ochotnicy zostali wcieleni do 24. Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie. To jeden z pięciu wchodzących w skład 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pozostałe to: 21. Batalion Lekkiej Piechoty w Lublinie, 22. Batalion w Dęblinie, 23. Batalion w Białej Podlaskiej oraz 25. Batalion w Zamościu.

Skąd pomysł na wstąpienie w szeregi wojsk obrony terytorialnej? – Ciekawość oraz chęć zobaczenia specyfiki służby wojskowej od środka – mówi 25-letnia Monika z Zamościa.

39-letni Marek z Lublina mówi, że od dawna była mu bliska koncepcja gwardii narodowej w Stanach Zjednoczonych. – Gdy tylko w Polsce powstała myśl o wojskach obrony terytorialnej i doszło do jej realizacji bez wahania podjąłem decyzję, by znaleźć się w jej strukturach – mówi. Nie ukrywa również, że aspekt finansowy jest dodatkową formą motywacji do pełnienia służby w WOT.

Sylwia z powiatu tomaszowskiego jako dodatkowy powód wstąpienie do WOT podaje również chęć sprawdzenia siebie w zupełnie innej roli niż ta, którą realizuje na co dzień w cywilu. – Nie bez znaczenia były także pobudki patriotyczne. Poprzez służbę wojskową chcę dać coś od siebie dla swojej ojczyzny – dodaje.

Sobota, czyli pierwszy dzień ochotników upłynął na pobieraniu wyposażenia, zakwaterowaniu do poszczególnych pododdziałów, udziale w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, przybliżenie struktur wojskowych i wiedzy ogólnowojskowej. Niedziela będzie przeznaczona na sprawdzian ze sprawności fizycznej. Ochotnicy zostaną również zapoznani z budową, działaniem broni etatowej. Od poniedziałku ruszy właściwe szkolenie, które obejmuje szkolenie taktyczne, ogniowe, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki, topograficzne czy posługiwanie się środkami łączności.

16-dniowe szkolenie zakończy się 3 grudnia złożeniem przysięgi wojskowej przy placu Niepodległości w Chełmie. Przysięgę zaplanowano na godz. 13.

Ale to nie koniec naboru do wojsk obrony terytorialnej w woj. lubelskim. Na przełomie stycznia i lutego 2018 roku odbędą się kolejne powołania do poszczególnych batalionów piechoty lekkiej wchodzących w skład 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie.