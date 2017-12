Duże inwestycje na zamojskich drogach. Znamy plany

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych w tym roku było wybudowanie 250-metrowego odcinka chodnika na drodze krajowej w Horyszowie, łączącej istniejący wcześniej chodnik ze szkołą. Koszt ponad 100 tys. zł. W Płoskiem między Zamościem a Szczebrzeszynem wyremontowano półkilometrowy odcinek jezdni z zatoczkami autobusowymi i chodnikiem. Wartość inwestycji to 1,3 mln zł. Kolejne blisko 500 tys. zł przeznaczono na remont krajowej „17” w Starym Zamościu.

W planach jest budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Blisko 10-kilometrowy odcinek ekspresówki kosztować będzie ponad 193 mln zł, a zakończenie prac przewidziane jest na rok 2021.

W latach 2023–3025 planowana jest budowa ekspresówki na odcinku Piaski–Hrebenne. Na 113-kilometrowy odcinek przeznaczone zostanie 4,6 mld zł.

Do 2020 r. rozbudowane mają być drogi prowadzące od granic Zamościa do Łabuń, z Jarosławia do Miączyna oraz z Gorajca do Szczebrzeszyna. Potem (do 2025 r.) rozbudowana zostanie krajowa „74” na odcinkach Klemensów–Zamość, Zamość –Miączyn, Hotyszów–Hrubieszów i Hrubieszów–Zosin.

Do planu tzw. nakładek na przyszły rok wpisano prace na trasie Stary Zamość–Sitaniec (7,8 km), w Tomaszowie Lubelskim (1,1 km) oraz na odcinku Teptiuków – Strzyżów (4,4 km). Planowana wartość robót to 15 mln zł.