Do zdarzenia doszło w niedzielę. Dzieci bawiące się na polu znalazły niewybuch, po czym przyniosły go do domu.

Właściciel posesji wezwał policję. Funkcjonariusze pilnowali niewybuchu do czasu przyjazdu wojskowego patrolu rozminowywania, który zajął się jego neutralizacją. Okazało się, że była to ważąca trzy kilogramy bomba lotnicza.