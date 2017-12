Jechał za szybko. Zderzył się czołowo z karetką, która wiozła pacjenta

42-latek stracił panowanie nad autem i uderzył w karetkę. Załoga karetki trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 10:00 w Izbicy.

42-latek z Zamościa kierujący audi na zakręcie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Zderzył się z karetką pogotowia. W wyniku uderzenia karetka zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Do szpitala trafili członkowie personelu medycznego.

Przewożony pacjent nie odniósł obrażeń i w do szpitala w Zamościu pojechał inną karetką. Kierujący byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku.