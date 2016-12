Jeździ jak szaleniec, nie przejmuje się fotoradarami. Nie ma mocnych na pirata drogowego

Jeździ jak szaleniec, fotoradary co kilka dni robią mu zdjęcia za przekroczenie prędkości. Ale Marcin B. z Zamościa czuje się bezkarny, ani myśli stosować się do przepisów i nadal siada za kółko. Według statystyk policji może mieć już na koncie aż 624 punkty karne.



Ostatnia sprawa Marcina B. zakończyła się w połowie grudnia tego roku. Tylko w jednym wyroku został skazany aż za 16 wykroczeń z okresu od czerwca do października 2015 r. Każde z nich to przekroczenie prędkości. W terenie zabudowanym jechał od 90 do 117 km/h. Zazwyczaj 34-latek wpadał w Bodaczowie i to najczęściej ok. godz. 22.

– Kierowca został skazany na 5 tys. zł grzywny. To maksymalna kara za takie wykroczenia – informuje Jolanta Baran, prezes Sądu Rejonowego w Zamościu.