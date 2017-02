Józefów: Rezerwowe dotacje na kotły i solary

Trwają zapisy na listę rezerwową do dofinansowania na zakup i montaż instalacji solarnych i kotłów zagazowujących drewno. Dokumenty od mieszkańców będą przyjmowane do 10 marca.

– Jesteśmy na etapie tworzenia specyfikacji. W tym miesiącu ogłosimy przetarg na zakup paneli oraz kotłów – wyjaśnia Roman Dziura, burmistrz Józefowa. – Józefów to jedna z nielicznych gmin w regionie roztoczańskim, w której już teraz jest zamontowanych 500 instalacji – podkreśla.

Z dofinansowania zakupu i montażu instalacji solarnych lub kotłów będzie można skorzystać w przypadku, gdy inna osoba wypisze się z podstawowej listy. – Dotyczy to przede wszystkim kotłów zagazowujących drewno. Czasami okazuje się, że nie da się zamontować kotła w mieszkaniu, bo jest za mało miejsca. Właściciel ma wtedy dwie możliwości – albo zamontować dwa mniejsze, albo zrezygnować – tłumaczy burmistrz. Wiele osób rezygnuje także wtedy, gdy okazuje się, że w kotłach należy palić dosyć suchym drewnem.

Za pieniądze, które gmina otrzymała z RPO zostanie zakupionych 50 kotłów oraz 219 instalacji solarnych. Władze gminy przyznają jednak, że jest mało prawdopodobne, by ktoś zrezygnował z tych drugich.

Dotacja zakłada zwrot do 85 proc. kosztów inwestycji. Szacunkowo wkład własny wynosi ok. 2 tys. zł na instalację solarną oraz ok. 4 tys. na kocioł. Dokładna kwota będzie znana po wybraniu wykonawcy.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Józefowie. Termin przyjmowania dokumentów upływa 10 marca.