Zamość: Karuzela podatkowa z kawą i batonami. Wyłudzono blisko 1 mln zł

Śledztwo dotyczące co najmniej pięciu tzw. karuzeli skarbowych, czyli obrotu towarem by wyłudzić podatek VAT, prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Do przestępstw miało dochodzić między jesienią 2014 r. a wiosną 2015 r. W tym czasie wyłudzano ze Skarbu Państwa podatek VAT przesyłając między firmami sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, ale także kawę czy batoniki. Jedna z karuzel, którą rozpracowali zamojscy śledczy, zajmowała się obrotem dyskami twardymi oraz żarówkami LED.

– Towar trafiał do Polski za pośrednictwem firm z Finlandii, Włoch i Słowacji. Następnie był składowany w jednym magazynie i w wyniku szeregu transakcji przechodził przez kilka polskich przedsiębiorstw. Prowadziły je tzw. słupy, którymi byli obywatele Węgier i Polski – wyjaśnia mechanizm oszustwa Bartosz Wójcik, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. – Celem tych transakcji było stworzenie pozorów normalnych działań handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Potem towar trafiał do tzw. brokerów – dużych firm rzeczywiście prowadzących działalność gospodarczą, które sprzedawały go ponownie za granicę – m.in. do tych samych firm, które wysyłały go do Polski.

– Tym samym tzw. karuzela zamykała koło – tłumaczy Wójcik. – Jednocześnie brokerzy występowali o zwrot VAT, który wcześniej został naliczony na transakcjach pomiędzy buforami, a który nie został zapłacony przy sprowadzeniu towaru do Polski.

W ten sposób wyłudzono blisko 1 mln zł. Dodatkowo śledczy ustalili, że trzy firmy-słupy nie zapłaciły 90 mln zł podatku za wystawione faktury.

– W tej sprawie pracownicy lubelskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na początku marca siedem osób. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT– mówi Wójcik. – Wciąż poszukiwane są dwie kolejne osoby, obywatele Węgier, które pełniły w grupie rolę słupów.

Prokuratura podkreśla, że sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie, jak i kolejnych karuzel podatkowych objętych śledztwem.