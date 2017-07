Kierowca BMW wjechał w pieszych i uciekł. Na miejscu zgubił tablicę rejestracyjną

Do zdarzenia doszło na Rynku Solnym w Zamościu (fot. Policja)

W nocy z soboty na niedzielę kierowca BMW wjechał w grupę pieszych na Rynku Solnym w Zamościu. Wszystko wskazuje na to, że nikomu na szczęście nic się nie stało. Policja zatrzymała już mężczyzn, którzy podróżowali w feralnym aucie.

– Do zdarzenia doszło po północy z soboty na niedzielę – informuje Marian Puszka, komendant zamojskiej Straży Miejskiej. – Samochód wjechał w grupę pieszych, a następnie uderzył w betonową ławkę, którą zniszczył. Kierowca wycofał samochód i odjechał. Wszystko nagrał miejski monitoring.

Strażnicy przekazali informacje policji, a mundurowi odnaleźli na Rynku tablice rejestracyjne uszkodzonego pojazdu.

– Na ich podstawie odnaleźliśmy właściciela auta. Do zatrzymania osób, które podróżowały samochodem doszło w niedzielę – mówi podinsp. Joanna Kopeć, z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – To trzej mieszkańcy Zamościa w wieku od 20 do 37 lat. Prowadzimy postępowanie w tej sprawie.

Mundurowi apelują do pieszych, w których wjechało BMW, o skontaktowanie się z policją pod nr tel. (84) 677-14-17.